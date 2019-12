Venemaa suusakoondise treener võistluskeelust: olen korra Ustjugovit nutmas näinud, enam ma seda kogeda ei taha

Täna kogunes Lausanne’is rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA täitevkomitee, et otsustada, mis saab Venemaa spordist. Paar nädalat tagasi esitas WADA kontrollkomitee CRC ettepaneku Venemaa neljaks aastaks suurvõistlustelt eemaldada. Täna võeti otsus üksmeelselt vastu. «Meie jaoks tähendab see katastroofi,» ütles Cramer.

Cramer meenutas aega, mil Ustjugov sai teada, et ta ei saa osaleda Pyeongchangi olümpiamängudel. «Kaks aastat tagasi nägin enda ees suurt kasvu meest kokku kukkumas. See oli raske vaatepilt. Ma ei taha seda uuesti näha, see oli minu jaoks liiga keeruline,» rääkis Cramer.