Täna otsepilt: Saaremaa VK alustab eurohooaega Iisraeli hõbedameeskonna vastu

Meeskonna koosseis on üsna rahvusvaheline. Kapteniks on kogenud 32-aastane brasiillasest nurgaründaja Evandro Dias de Souza, kes valiti möödunud hooajal Kreeka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Teise nurgaründaja kohal tegutseb peamiselt poolakas Konrad Formela. Diagonaalründajaks on Kenyast pärit Michael Chemos, lisaks kuuluvad välismaalastest meeskonda kanadalane Logan Mend (sidemängija) ning temporündaja Antony Koyfman USAst.

Saaremaa klubi on sel hooajal eesmärgiks seadnud vähemalt kolmandasse ringi jõudmise. «Eesmärgid on kindlasti sellest ringist edasi saada, kaugem eesmärk on jõuda vähemalt kolmandasse ringi välja. Mõistagi tuleb minna samm-sammult, aga sellised eesmärgid on klubi seadnud. Usun, et meie meeskond on piisavalt heas seisus ja ka koosseise vaadates ei tohiks me esimesest vastasest kehvemad olla,» ütles Saaremaa klubi mänedžer Hannes Sepp.