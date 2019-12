Maailma hokijuht tahab MMi näha Venemaal: jätke süütud sportlased rahule!

«Teeme kõik võimaliku, et need võistlused toimuksid Venemaal. Ilmselt palutakse meil need mujale viia. Lõpuks sõltub kõik CASi otsusest. Peame ootama ja lootma,» kommenteeris Fasel.

Ta lisas, et on üllatunud, et sanktsioonide nimekirja ei langenud ka järgmise aasta jalgpalli EM. «Kõigi rahvusvaheliste spordialaliitude jaoks on olukord ebameeldiv. Kahju, et hoki on sellesse kõigesse segatud, sest meie spordiala pole kuidagi seotud Rodtšenkovi-nimelise skandaaliga. Hokimängijad on süütud. Leidke süüdlased ja karistage neid, kuid jätke süütud sportlased rahule! Kollektiivne karistamine on mõttetu.»