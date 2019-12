Pettunud treener: Rodriguezi agent pumpas suvel klubidelt raha välja

«Olin mängijas ja tema esindajas pettunud. Tundsime, et diil on juba tehtud, kuid äkitselt avastasime, et pole mitte midagi. Kõige üllatavam oli asjaolu, et meiega samasugused tunded valitsesid veel mitmes meeskonnas. Elame spekulatsioonide maailmas, need käivad suviste läbirääkimiste juurde. Agendid püüavad mitmel rindel tegutsedes klubidelt välja pumbata maksimaalse, mis võimalik. Arvan, et niimoodi oli ka Rodrigueziga,» rääkis Ponsarnau.