Täna otseblogi: kas Liverpool pääseb täna Norra imelapse haardest?

Täpsustuseks tuleb küll öelda, et Liverpool saab siiski edasi üheväravalise kaotuse korral, kui lööb ise vähemalt neli väravat. Samuti saab edasi juhul, kui Napoli kaotab kodus Genkile. Ent need on väga väikese tõenäosusega stsenaariumid.

Avaringis kodus peetud mängus juhtis Liverpool Salzburgi vastu 3:0, kuid lasi vastasel viigistada ning alles Mohamed Salahi värav tõi 4:3 võidu. Ning sellega tehtigi enda elu täna raskeks - kui kolmeväravaline vahe jäänuks püsima, olnuks olukord hoopis teine. Nimelt koguksid meeskonnad Salzburgi võidu korral võrdse arvu punkte ning sel juhul vaadatakse esmalt paremust omavahelistes mängudes. Täpselt sama skoor (4:3) annaks parema väravate vahe tõttu eelise samuti Salzburgile.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rõhutas mängueelsel ptressikonverentsil, et Austrias tuleb endast väljakule jätta sada protsenti. «Salzburg näitas avamängus kolme värava löömisega, et on väga ohtlik meeskond. Nad on ka teistes kohtumistes palju skoorinud. Olime ka aasta tagasi viimase alagrupimängu eel raskes seisus, kuid saime hakkama. Kõik teavad, et mängime finaali. Ja samaoodi usume endasse täna,» lausus Klopp kindlal häälel.

Liverpooli kaitsjad peavad lahendama võrrandi nimega Erling Braut Haaland. 19-aastane norralasest ründekomeet on Meistrite liiga senises viies mängus löönud juba kaheksa väravat. Klopp ei hakanud salatsema Haalandi vasturohust rääkides: «Ta tuleb võimalikult palju pallist eemal hoida!»

Kuidas see välja tuleb, näeb õhtul. Liverpool juhib E-alagrupis 10 punktiga, kuid Napoli (9) ja Salzburg (7) võivad mööduda. Genk (1) peab leppima viimase kohaga. Mõlemad selle grupi mängud algavad kell 19.55.

Kuues ülejäänud kohtumises pannakse pall mängu kell 22.

F-grupis lähevad vastamisi Milano Inter - Barcelona ja Dortmundi Borussia - Praha Slavia. Tabel: Barcelona 11, Inter ja Borussia 7. Slavia 2 punkti. Kui Inter ei saa Borussiast kehvemat tulemust, pääseb ta teisena edasi. Võit garanteerib selle igal juhul ning on teada, et esikoha taganud Barcelona sõitis Milanosse paljude põhimeesteta.

G-grupis kohtuvad Lyon - Leipzig ja Lissaboni Benfica - Peterburi Zenit. Tabel: Leipzig 10, Zenit ja Lyon 7, Benfica 4 punkti. Kui Lyon alistab Leipzigi, pääsevad mõlemad edasi. Kahe viigi korral saab Leipzigi järel teise koha Zenit. Samuti teenib Piiteri klubi tänu paremusele omavahelistes mängudes teise koha, kui lõpetab koos Benfica ja Lyoniga võrdselt 7 punktiga.