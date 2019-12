Võimsaima hokiliigaga NHL liitub uus klubi

Nüüd on taas hoo sisse saanud klubi loomine Seattle`isse. NHL Seattle (klubi omanik) annab teada uue klubi nime, logo ja värvid hiljemalt järgmise aasta märtsiks. Nii saab Seattle`ist NHLi 32. tiim. Klubi president Tod Leiweke ütles, et NHLi kuratoorimi poolt mingeid takistusi ei ole. «Vaja on veel kohtuda Seattle`i hokiklubi investoritega, kõik kulgeb loodetud rada pidi,» rääkis spordimänedžer, kes varem juhtinud muuhulgas ka Portland Trail Blazersi korvpalliklubi.

Seattle meeskond peaks NHLiga liituma hooajal 2021-22. Leiweke sõnutsi kulgeb juba kohtade müük valmivale koduareenile suurepäraselt. «Kõvemad fännid on kohad broneerinud juba viieks kuni seitsmeks aastaks,» kinnitas Leiweke ja lisas:« Loodan, et kevadeks saab ka uus Seattle Centeri areen valmis.»

Tiim koostatakse teiste klubide mängijatest

Seattle saab valida kokku 30 mängijat (14 ründajat, 9 kaitsjat, kolm väravavahti ja lisaks veel neli mängijat), ühe igast klubist, välja arvatud viimasena liitunud Vegas Golden Knightsist.

NHLi laienemisreeglid näevad ette, et iga klubi võib võib enda valikul klubisse jätta seitse ründajat, kolm kaitsjat ja ühe väravavahi või kaheksa uisutajat (vaba arv kaitsjaid või ründajaid) ning ühe väravavahi.

Kõik esimese või teise aasta NHLi profid on valikust väljas. Samas peavad praegused 30 NHLi klubi (välja arvatud siis 31. liitunud Golden Knights) uuele klubile drafti jaoks välja käima vähemalt ühe kaitsemängija, kellega on sõlmitud hooajaks 2021-22 leping või on eelneva kahe hooaja jooksul mänginud vähemalt 70 mängu.

Lisaks peab iga klubi drafti panema vähemalt kaks ründajat, kellega on kehtiv leping hooajaks 2021-22 ja kes on mänginud eelmisel hooajal vähemalt 40 mängu või osalenud kahel viimasel hooajal kokku vähemalt 70s mängus.

Need mängjad, kes on ilmeselgelt oma karjääri lõpetamas, kel on pikaajalised vigastused või pole osalenud viimases 60s liigamängus ei ole draftikõlbulikud. Või on, aga ainult NHLi kuratooriumi eriloaga, mida on äärmiselt keeruline taotleda.

Viimati mängis Washingtoni osariigis Seattle`is profihokimeeskond Seattle Totems aastal 1975. Liiga oli siis CHL.

Uued nimevariandid, mis veel kaalumisel on: Seattle Cougars, Seattle Eagles, Seattle Emeralds, Seattle Evergreens, Seattle Firebirds, Seattle Kraken, Seattle Rainiers, Seattle Renegades, Seattle Sea Lions, Seattle Seals, Seattle Sockeyes, Seattle Totems ja Seattle Whales.