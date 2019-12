Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub EMile jõudnud Soomega

Kui Soome - Eesti maavõistlus toimub pühapäeval, 7. juunil Tamperes, siis EM-finaalturniiri mänge alustavad soomlased 13. juunil Kopenhaagenis, kus on vastaseksTaani.

Ligi sajandi jooksul on vennasrahvad palliplatsil kohtunud 35 korda, millest on Eesti võitnud kaheksa ja Soome 17, viiki on jäänud 10 matši. Viimati oldi vastamisi tänavu 11. jaanuaril, mil Eesti sai 2:1 võidu.