Rootsi suusakomeedi ebakorrektsed tervisenäidud ei luba tal hooaega alustada

Nüüd on kahjuks ilmnenud probleemid, sest Karlsson ei läbinud korralist tervisekontrolli. Olgugi, et kindlat põhjust ei ole avaldatud, siis spekulatsioonide kohaselt võib probleem olla liiga kerges kaalus.

«Olen väga kurb, et sedasi läks. Hetkel on väga keerulised ajad, kuid pean juba edasi vaatama. Teen kõik, et olla peagi rajal tagasi. Samas kiiret mul pole, sest mind ootab ees pikk karjäär,» sõnas Karlsson ise.