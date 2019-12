Video ⟩ Võimalik vaid Venemaal: hale kihlveopettus korvpallimängus?

Portaali sports.ru hinnangul on selgelt mängus panustamine, sest meeskonnad põhimõtteliselt lõpetasid mängimise. Kihlveopettused kujutavad endast Venemaa madalamates liigades väga suurt probleemi. Korvpallis omandasid need nõnda hullu iseloomu, et riigi alaliit pöördus mõne aasta eest spordiministeeriumi poole palvega keelata lastevõistlustele panuste võimaldamine. See juhtus pärast seda, kui kohtunikud tegid panuseid tüdrukute meistrivõistluste mängule, mida nad vilistama läksid...