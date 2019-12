Täna Euroliigas: CSKA-l ja Fenerbahcel võimalus taas komistada

Fenerbahce kohtub Bosporuse väina derbis superhoos oleva Anadolu Efesega, kes on 10 võidu ja 2 kaotusega Euroliiga ainujuhtija. Efes on võitnud kuus mängu järjest, sealhulgas eelmisel nädalal võõrsil Vitoria Baskonia 102:77 ning enne seda Shane Larkini rekordimängus (49 p) Müncheni Bayerni 104:75.

9.-13. kohta jagaval Fenerbahcel on vaid 5 võitu. Tõsi, viimastel nädalatel on olukord paranenud, sest kolmest viimasest kohtumisest on nopitud punkt. Ent eelmises voorus saadi kodus sugugi mitte veenval moel alles lisaajal jagu tabeli teises pooles asuvast Berliini Albast.

Istanbuli suurklubist parem tabeliseis (8 võitu - 4 kaotust) on tiitlikaitsjal CSKA-l, kuid Moskva «armeeklubi» on reeglina liikunud edasi kindlamalt. Lisame veel VTB Ühisliigas saadud kolm kaotust.

CSKA on täna õhtul Tel Avivi Maccabi külaline. Iisraeli esiklubi on saanud sisse suurepärase hoo, temalgi on 8 võitu ja neist viis on tulnud enam kui 20-punktilise vahega.

Mõlemal meeskonnal on olulisi puudujaid: CSKA-l lisandus pikka aega audis olevatele Will Clyburnile ja Mihhail Kulaginile snaiper Darrun Hilliard, kes sai viga viimases Ühisliiga mängus Permi Parmaga. Maccabil on rivist langenud Omri Casspi, John DiBartolomeo ja Nate Wolters. Koduväljakueelis jätab soosikuseisuse võõrustajatele.