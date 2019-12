Suur üleminek tulemas? Ferrari tunnistas läbirääkimisi Lewis Hamiltoniga

Ferrari tegevjuht Louis Carey Camiller` rääkis meediale antud intervjuus, et Hamilton ning legendaarse autotootja esimees John Elkann sattusid vestlema ühel seltskondlikul koosviibimisel. Siiski polnud dialoog planeeritud, vaid kõik toimus spontaansest juhuslikkusest tingitult.

Camiller'i sõnul oli Ferrari esindaja meelitatud, kui kuulis Hamiltoni ja mitme teise vormelipiloodi soovist meeskonnaga liituda. «Praegu on kõik veel ebaküps. Vaatame olemasolevad võimalused sobival ajal uuesti üle ning kaalume parimaid valikuvariante.»

34-aastasel Suurbritannia spordiikoonil, kes tähistab järgmisel kuul enda juubelit, on Mercedesega veel ühe hooaja jagu lepingut. Mees liitus praeguse leivaisaga 2013. aastal, pärast Abu Dhabi GPd sõnas ta, et on praeguses keskkonnas õnnelik ja soovib tuleviku osas teha kaalutletud otsuseid. Briti valikus mängib suurt rolli ka praeguse ninamehe Toto Wolffi jätkamine, keda kõlakate kohaselt asub alates 2021. aastast asendama Chase Carey.