Guardiola lepingus on klausel, mis teeb klubi fännid murelikuks

Hispaanlasest jalgpallitreener sõlmis Manchester Cityga eelmisel aastal lepingupikenduse kuni 2021. aasta suveni. Sportsmail avaldas, et lepingusse lisati punkt, et Guardiola võib klubile sobivatel tingimustel ka enneaegselt ametist lahkuda.

Samas on City juhtkond kindel, et Guardiola kavatseb lepingut austada ning juhendab klubi kuni 2021. aasta jalgpallihooaja lõpuni.

Veel eelmisel kuul ütles 48-aastane Guardiola, et on valmis Cityga veelgi lepingut pikendama. «Ma olen selleks avatud. Aga see ei ole nii lihtne, et mina tahan ja saan. Esmalt on vaja näha, kuidas meie koostöö edasi sujub,» ütles jalgpallitreener.