Toyota paneb vähemalt kahel rallil välja viis autot

«Takamotol on juba eelmisest aastast meie autoga kogemus olemas. Sel nädalal valmistus ta testil Monte Carlo ralliks. Ta tunneb autot aina rohkem ning saab aru, kuidas WRC auto käitub. Nüüd on tal vaja lihtsalt kogemust, mis aitab tal järjepidevamaks saada,» sõnas rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen.

Katsuta ise on Toyota meeskonnale avanenud võimaluse eest tänulik. «Loodetavasti suudan hooaja jooksul kõvasti areneda. Kuigi minu esimesed kogemused WRC autoga olid positiivsed, tean, et pean veel kõvasti tööd tegema.»

Samas on Latvala öelnud, et ideaalis stardib ta järgmisel hooajal viiel etapil. Kui ta leiab selleks rahastuse, siis tõenäoliselt just Euroopa etappideks. See aga tähendaks, et Toyota paneks järgmisel hooajal viis autot välja koguni viiel rallil.