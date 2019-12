Fänluse tipptase: Jose Mourinho 62-aastane pooldaja lööb laineid ekstravagantsete kehakaunistustega

Bodycote'i keha kaunistab 38 maalingut, mis kõik on austusavaldusega Mourinhole. Vanaproua nahalt võib leida näiteks pühademuna, mille vahelt piilub välja Tottenhami peatreeneri nägu või pisike poeemike, mis ütleb «Mul on isiklik päikesekiir vihmasel päeval. See on Jose.»