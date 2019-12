Naiste käsipall saab uue maailmameistri

Usutavasti saab finaal olema võrdne, mõlemad võistkonnad tahavad väga esimest kulda. Turniir on olnud pikk ja pingeline, mängijad on kindlasti kurnatud. Väsimuse pealt tuleb vigu sisse ja kes neid vähem teeb, see ka võidab. Kindlasti oleneb palju, et millisel võistkonnal on pingilt rohkem võrdväärseid asendusmängijaid võtta. Mina ennustaks, et Holland võidab finaali ja Venemaa pronksimängu.

Turniiri tervikuna vaadates on selge, et naiste käsipall muutub üha kiiremaks ja jõulisemaks. Mulle kui joonemängijale meeldib aga väga, kuidas joonemäng on arenenud. Tõeliselt muljetavaldav, milliseid sööte sinna jagatakse ja et need ka kohale jõuavad ehk siis, et joonemängijad need kätte saavad.»