Kuuendal kohal kukkunud Tomingas: rütmi tagasi saamine oli raske

«Läksin vist liiga julgelt kurvi. See kurv oli ära sõidetud võrreldes sellega, mis oli soojendusel,» lausus Tomingas ETV-le. Kukkumisele järgnenud püstitiirus kasutas Tomingas kolme varupadrunit, kuid sai kõik märgid alla. «Tiiru kohta ma ei oska midagi öelda, aga rütmi tagasi saamine oli väga raske. Tundsin, et midagi oli valesti suusaklambrite juures, need võisid paigast nihkuda.»