Bundesliga: Bayern häbistas Bremenit, Dortmund murdis Mainzi südame

Kodus mänginud Bayerni ja Werderi matš algas külaliste jaoks positiivselt, kui Milot Rashica sahistas Manuel Neueri seljatagust. Nüüd tagantjärgi vaadates jäigi see Bremeni jalgpalliklubi ainsaks ilusaks hetkeks, sest esimese poolaja lõpus säras Allianz Arena tulikirjal võõrustajate 2:1 eduseis. Kaotuse pöörasid ümber FC Barcelonast laenul olev Philippe Coutinhi ning Poola ründemasin Robert Lewandowski.

19-aastase Sancho jaoks kujunes vastasseis eriliseks ka selle poolest, et temast sai esimene mängija sel hooajal Euroopa tippliigades, kes on nii väravates kui söötudes jõudnud kahekohalise arvuni. Inglismaa koondislase nimel on kõikide sarjade peale 11 väravat ja 12 söötu.