Endise F1 Bossi julge avaldus: Hamilton pole ainuke, kes Ferrariga liitub

«Ma olen enam kui kindel, et Lewis liitub 2021 hooajal Ferrariga. See oleks tema seisukohast kõige õigem otsus. Hamilton on jõudnud karjääri viimasesse faasi, kuid sellest hoolimata soovib ta võita veel MM-tiitleid,» sõnas 71-aastane Jordan. «Juttudele paneks pitseri asjaolu, kui keegi suudab Hamiltonile kindlustada tema seljataguse. Kohe kindlasti ei tahaks ta Charles Leclerci järel teine piloot olla.»

«Kas Ferrari vajab kahte esinumbrit? Ei. Lewise tulek suudaks tekitada suure konkurentsi Leclerciga, mis aitaks nooremal sõitjal saavutada uusi kõrguseid. Tal on tohutult potentsiaali, et jõuda vormelis uuele tasemele.»

Kui valitsev maailmameister Hamilton peaks tõepoolest Ferrari masinas koha sisse võtma, siis on selge, et Sebastian Vetteli päevad on loetud. «Vettel paneb 2020. aasta lõpus ameti maha. Red Bulli ei saa Sebastian samuti naasta, sest seal sööks Max Verstappen ta kohe välja. Võimalik, et Mercedes võib tema palkamist kaaluda. See oleks justkui lohutuskaup Lewise lahkumise järel.»