Taas esireketiks ihkav Osaka vahetas tänavu juba kolmandat korda treenerit

Osaka võitis eelmisel aastal üllatuslikult US Openi tiitli ning suutis edukalt võistelda ka Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kust ta oma teise Grand Slami tiitli võitis.

Hooaja lõpuni otsustas Osaka ilma treenerita võistelda ning nüüd algab peagi taas kogu karussell otsast pihta, siis palkas ta omale abilise Belgiast. Tegemist on Wim Fissette'iga, kes on olnud pikalt ka abiliseks endisele esireket Kim Clijstersile. Lisaks on ta juhendanud ka Simona Halepit, Petra Kvitovat ja Angelique Kerberit.