Heiki Nabi: ilma eneseületuseta medalit ei tule

Nabi rääkis, et on mitu asja, mida ettevalmistuses võrreldes varasemate aastatega muuta tahab. Kuna laagreid tuleb enam-vähem sama arv, kui varasematel aastatel, siis üritab raskekaallane sparringupartnerid koju appi kutsuda.

«Sparringupartnerite Eestisse kutsumine on eelarvel üks lisarida. Kes täpselt sparringuparterniteks tulevad, pole veel kindel. Kuna taastuspool ja lihashooldus on ülioluline, siis tahaks laagritesse kaasata päris oma füsioterapeuti. Varem olen laagrites koputanud teiste riikide füsioterapeutide ustele. MMil oligi põnev, et kõikide riikide füsiodele sai viisakalt tere öelda. Eesti parimad massöörid on hõivatud, seetõttu tuleb abi otsida välismaalt, hetkel on silmapiiril üks rootslane. Tema kontaktid sain oma füüsilise ettevalmistuse treeneri Levi Earli kaudu,» rääkis kahekordne maailmameister.

«Earl on minu eelmise treeneri, meie hulgast mullu lahkunud Charles Poliquini õpilane. Earl töötab ja elab lähedal, Soomes Vantaas ning ta ise pakkus ennast abiks. Kuna tal on põhimõtteliselt sama käekiri, mis Poliquinil, pole põhjust Earli kvalifikatsioonis kahelda. Tema teeb füüsilise ettevalmistuse plaani. Püüame seda kohandada võimalikult minu maadlustehnikaga, et kõik läheks õigesse kohta. Sa võid rinnalt suruda 200 kilo, aga kui see matil edu ei too, siis pole sel tähtsust.»

Juba veebruaris sõidab Nabi laagrisse Kuubale. Kui varem on laagripaika kohale jõudes kohe intensiivsete treeningutega alustatud, siis seekord kavatseb Eesti vägilane ka aklimatiseerumiseks aega võtta.

«Kuuba laagris peaks olema kohalikud staarid Oscar Pino Hinds ja Mijaín Lopez. Nii kolm-neli päeva tuleb kindlasti kohanemiseks arvestada ning alles seejärel laagriga täistuuridel pihta hakata,» sõnas Nabi.

Olümpiaeelne võistlusprogramm ei ole Nabil üleliia tihe.

«Arvatavalt kaks-kolm võistlust tuleb. Praegusel hetkel on kindel Ungari GP ja Hispaania GP, mis toimub nii kuu aega enne olümpiat. Tõenäoliselt on Hispaanias kohal maadluse koorekiht, sest see on viimane kondiproov enne Tokyot. Veebruari alguses toimuvad Euroopa meistrivõistlused on minu jaoks küsimärgi all,» rääkis Nabi.

Mingit jalgratast ettevalmistuses Nabi siiski leiutama ei hakka.

«Kindlasti ei muuda ma olümpiaks ettevalmistades tehnikat, jään oma trumpide juurde kindlaks. Proovin paremaks saada füüsist, vastupidavust ja taktikat. Taktika all pean silmas seda, et millisel ajahetkel, mida teha ja kuidas kohtunike tegevust mõjutada – näidata näiteks õigel hetkel aktiivsust, et sellist asja annab korrigeerida. Aga kindlasti ei keskendu ma erienvate kohtunike tegevuse analüüsimisele, et mis ja kuidas kellegile meeldib, pigem teen oma asja nii hästi kui võimalik. Arvestada tuleb sellega, et ega väikese Eesti poolehoid kohtunike poolt kõige suurem ei pruugi olla - seda enam, et meil oma kohtunikke suures mängus pole.

Võrreldes nelja-aasta taguse ajaga on Nabi enda sõnutsi muutunud kogenumaks, enesekindlamaks.

«Olen valmis ennast ületama. Ilma eneseületuseta medalit ei tule,» ütles 34-aastane Nabi ning lisas, et üritab terve püsida ning kinnitas, et matil näeb teda ka pärast järgmise aasta olümpiamänge.