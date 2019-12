Klavan: targem on minuga koondises praegu mitte arvestada

Jah ja ei. Mõistagi oli oluline olla lapse sündimise ajal ja järel perele toeks ja teisiti polnuks mõeldavgi, aga samal ajal kulusid need pausid hädasti ära selleks, et liigamängudeks taastuda ja terve püsida. Kuigi järgmised koondisemängud on kaugel, pean õigeks siinkohal välja öelda, et targem on minuga koondises praegu mitte arvestada, sest kogu jalgpalliline energia läheb praegu tervena ja klubi jaoks vajalikuna püsimiseks. Tahan veel vähemalt ühe, aga miks mitte ka kaks hooaega tipptasemel kaasa lüüa. See on valus otsus, mida raske välja öelda, aga pean tähtsaks olla aus koondise ja poolehoidjate vastu.