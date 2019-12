PM Itaalias. Ragnar Klavan: kaotasime samamoodi nagu mõnes eelmises mängus pääsesime

Lõpuvilest möödus üle poole tunni, kui Cagliari mängijad hakkasid tulema meediaväe ette. Klavan lausus, et mõistagi valitses riietusruumis nukker meeleolu: «Niisugune on jalgpalli võlu ja valu. Ühel on väga valus, võitjatel aga väga magus.»