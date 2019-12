Video ⟩ Kalle Rovanperä Toyotast: see on kiire auto

«See on kiire auto, kuid praeguse kogemuse põhjal pole võimalik öelda, milline on Toyota võrreldes konkurentidega,» lausus Rovanperä Soome ralliportaalile Rallit.fi. «Toyota tundus hea ja sellega on üsna mugav sõita. Aerodünaamika ja kõik muu on võrreldes R5 autoga teistsugune. Mulle meeldis,» lisas 19-aastane soomlane.