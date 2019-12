Verstappen liitub Hamiltoni või Leclerciga? «Ma arvan, et seda ei juhtu.»

Verstappeni vihjas, et kumbki lahendus pole võimalik, sest ajalugu on näidanud, et üldjuhul ei mahu kaks tippsõitjat samasse meeskonda. Verstappen kuulub paljude sõitjate sekka, kelle leping praeguse tööandjaga saab läbi järgmise hooaja järel. Teda on seostatud nii Ferrari kui Mercedesega, kuid need on spekulatsioonid.