Suusasidemed suusahüppajatele eluohtlikud?

Endine Norra suusahüppaja ja praegune NRKs eksperdina töötav Johan Remen Evensen ütles, et võib sajaprotsendilselt väita: põlvevigastused on suusahüpetes on sagenenud. Talle sekundeeris Norra suushüppekoondise peatreener Clas-Brede Bråthen.

«Point on selles, et need sidemed on spetsaalselt disainitud laiematele suuskadele, et saaks kaugemale hüpata. Kuid maandumisel ei lase varustus jalga otse püsida, vaid surub jalad ja põlved kokku,» selgitas Evensen.