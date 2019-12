Otsepilt ja -blogi ⟩ Kalev/Cramo jäi Moskva CSKA vastu suurde kaotusseisu

Kalev/Cramo on sel hooajal võitnud viis mängu ning kaotanud kuus, selline käekäik tagab Eesti klubile 13. meeskonna konkurentsis kuuenda koha. Viimases voorus saadi ülivalus kaotus VTB Ühisliiga liidrilt Moskva Himkilt, kes nüpeldas Kalevi pallureid numbritega 118:81.

Moskva CSKA näol on tegemist tõelise Euroopa suurjõuga, kes on ajaloo jooksul võitnud kaheksa Euroliiga ja kümme Ühisliiga trofeed. Senisest üheteistkümnest matšist on teenitud kaheksa võitu, mis annab punktitabelis neile Himki järel teise positsiooni. Eelmises voorus oldi üle Astana ametivendadest, keda võideti tulemusega 104:91.