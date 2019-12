Täna otsepilt ⟩ Credit24 Meistriliiga kalendriaasta lõpetab Tallinna Selveri ja Pärnu vastasseis

Tallinna Selver hoiab tabelis 22 punktiga neljandat positsiooni, Pärnu VK asub viiendal kohal ja punkte on suvepealinna klubil 18. Mõlemad on pidanud 13 kohtumist. Liidrikohal on 34 punktiga Bigbank Tartu, järgnevad 30 punktiga Saaremaa VK ja 29 punktiga Jekabpilsi Luši.