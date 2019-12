Täna otseblogi ⟩ Saaremaa võrkpalliklubi jahib eurosarjas edasipääsu

Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali pärast avakohtumise võitu ülemäära rahulolev ei olnud. «Kordusmängus on meil juurde panna igalt poolt - aga rünnakul eelkõige, on vaja need rasked pallid ära lüüa! Peame üle vaatama, mis meil kõige rohkem puudu jäi, kodus mängivad nad teistmoodi, juures on ka diagonaal. Ja meil pole sellist publikut selja taga. Aga muidugi läheme võitlema ja võitma,» ütles Tali.