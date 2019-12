Video ⟩ Kelly Sildaru: olen oma venna peale natukene kade

«Ma ei oska võistlusest midagi oodata, sest ma ei tea, kuidas seal asjad olema hakkavad. Ma natukene närveerin sellepärast, see on mulle uus kogemus. Loodan, et seal läheb hästi ja et see noorte olümpia kogemus mind ära ei hirmuta,» rääkis 17-aastane Sildaru.

Sel hooajal on Sildaru käinud kolmes lumelaagris ning läheb peagi neljandasse, et võistlusteks lumetunnetus kätte saada.

Kuigi Sildaru võistleb ja treenib oluliselt vähem kui mullu, tuleb jaanuar-veebruar tema jaoks tihe ja kiire. «Noorte olümpial saan kaasa teha vaid pargisõidu. Kohe pärast seda pean ära lendama X-mängudele, kus teen kaasa kolmel alal. Pärast seda tuleb otsa Dew Tour, kus teen kaasa pargi- ja rennisõidus,» rääkis ta.

X-mängudel kolme ala tegemine oli Sildarule mullu korralik väljakutse. Pikad päevad lumel väsitasid teda, kuid lõpuks oli kõik seda väärt, sest koju naasis ta kolme medaliga.

«Tegelikult oli raske ainult nädalane periood. Mul oli väga lahe seal olla ja kõike kolme ala teha. Ma arvan, et see on väärt, et seda uuesti teha,» ütles ta.

Sildarude viimasest videoblogist tuli välja, et 13-aastane vend Henry on vahepeal arengus vanemast õest ette jõudnud. Nimelt teeb Henry kahekordse saltot juba kõigis neljas suunas.

«Kui ma vaatan, kuidas ta neid (saltosid – toim) teeb, siis see tundub nii äge ja lihtne. Ma olen natukene kade tema peale,» lausu Sildaru.