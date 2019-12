Sebastien Ogier Toyotaga sõitmisest: nagu esimest päeva koolis

Viimastel aastatel Fordi kui ka Citroëniga sõitnud Ogier' sõnul on esimene test võõra masinaga ikkagi teistmoodi.

«Muidugi oli see põnev kogemus. Umbes nagu esimene päev koolis või ükskõik milline muu esimene asi. Olen oma karjääris sõitnud paljude erinevate autodega, aga alati on uues autos midagi erilist,» vahendab Rallit.fi prantslase sõnu.

«Olud testidel olid tõesti üsna veidrad. Tee oli siit-sealt natuke jääs. Teiest küljest oli see hea test Monte Carloks, sest ka seal on sarnased tingimused. Uue autoga ei olnud siiski lihtne seal hakkama saada. Aga seni on enesetunne hea olnud. Tulevikus tahaksin testida ka natuke stabiilsemates tingimustes,» rääkis lõppenud hooajal kolmandaks jäänud rallimees.