Otse ⟩ Pärnu VK peab Horvaatias eurosarja korduskohtumise

Pärnu Võrkpalliklubi suutis kodusaalis näidata üsna ladusat mängu ja peatreener Avo Keelel jagus mängijatele kiidusõnu. «Et kordusmängus edu saavutada, peame vähemalt sama hästi esinema. Tegu on Balkani tiimiga ja ka peatreener lubas mulle juba pärast mängu, et küll nad kodus meile näitavad,» sõnas peatreener.