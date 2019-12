Rootsi hokitäht juhtis autot raskes joobes ning läheb trellide taha

«Olen varemgi alkoholijoobes lollusi teinud,» tunnistas endine Tre Kronori staar. «Kuid see oli senistest vigadest suurim,» lisas Sundin Göteborgs Postenile.

«Mäletan, et keskendusin roolis olles vaid sellele, et teel püsida ja võimalikult otse sõita,» sõnas Sundin.

Politsei sai väljakutse, milles teatati, et üks veotauto vänderdab maanteel ühest tee servast teise. Politseinikud pidid tee barrikadeerima, enne kui Sundin autoga seisma jäi. Karistuse määramisel sai raskendavaks asjaoluks fakt, et Sundinil oli autos kaasas külmrelv.

Sundin tuli Rootsi koondises nii olümpiavõitjaks kui ka maailmameistriks. Pea kogu karjääri kodumaal HC Frölundas mänginud kaitsjal on ka kolm MMi hõbedat ja üks pronks.

«Jäähokit mängides on elu lihtne, ootad kevadet, et saad kaela meistrikulla. Igatsen seda aega ja meeskonnatunnet. Aga mis on elu eesmärk pärast sportlaskarjääri lõppu,» mõtiskles 49-aastane Sundin.