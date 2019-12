Ametlik: Liverpool soetas endale Jaapani tulevikulootuse

24-aastane jaapanlane läbis kolmapäeval Liverpooli klubi juures meditsiinilse kontrolli ning alates esimesest jaanuarist kuulub ta ametlikult Inglismaa kõrgliiga tippmeeskonna koosseisu.

«See on olnud alati minu unistuseks mängida nii suures klubis nagu seda on Liverpool. Mul on olnud alati eesmärk jõuda välja Inglismaa kõrgliigasse,» rääkis Minamino BBC Spordile.

«Inglismaa kõrgliiga on maailma üks tugevamaid. Ma lootsin, et kui mu areng jätkub stabiilselt, on mul kunagi võimalus olemas. Ma ei oleks uskunud, et see võimalus tuleb nii ruttu ja veel sellises meeskonnas. Ootan seda väga,» lausus Minamino.

Ka meeskonna peatreener Jürgen Klopp on üleminekuga rahul: «Takumi on väga kiire ja tark mängija. Ta suudab liinide vahel ruumi leida. Ta on julge ja kõva võitleja, täielik meeskonnamängija.»