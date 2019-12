Hääleta ⟩ Esmakordne! Kes saab Eesti kõige sportlikuma valla tiitli?

Hääletusel osalejate iseloomustused:

Rae vald: Rae valla spordisaalid alates pallisaalidest ujulateni on ristkasutuses - hommikupoole õpilased, õhtul avatud kogukonnale ning kasutus on väga aktiivne. Valla kooliõpilastel toimuvad tunnid ekstreemspordikeskuses Spot of Tallinn, keeglimängus Rae Keeglis, lasteaedades tutvustatakse golfimängu algtõdesid. Rae vald toetab rahaliselt vallas erategijate poolt võistluste korraldamist (Peetri Lastejooks, Peetri Jooks, Fakto, Rattaralli, Rae Run, Keegliga sõbraks jt) läbi projektirahastuse või tasuta ruumide andmise. Rae vald on sportlik, saavutades Eestimaa suvemängudel 2019. aastal omavalitsuste arvestuses esikoha ning võitis ka Eestimaa omavalitsuste 2019. aasta talimängud.

: Saaremaal on loodud head eeldused saarluse elujõu hoidmiseks ja arendamiseks. Saare maakonda peab turvaliseks elukohaks 97% 15–70-aastastest elanikest (maakonna tervise ja heaolu ülevaade 2018, Tervise Arengu Instituut), millega ollakse Eesti kõige turvalisem elupaik. Saaremaa vallas kokku 126 spordiobjekti, tegutseb 87 spordiklubi, 9 spordikooli, harrastajate arv 4381. Saaremaal on hulk traditsioonilisi spordiüritusi, mis pakuvad nii kohalikele elanikele kui ka meie külalistele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi – Karujärve Rattamaraton, Kolme Päeva Jooks, Saaremaa Rally, Ultima Thule marathon. Saaremaa Võrkpalliklubi loomine ja tippvõrkpalli tulek Saaremaale on toonud Kuressaare spordihoonesse sadu võrkpallisõpru ning avaldanud positiivset mõju Saaremaa mainekujundusele.

Vinni vald: Vinni vald on taasiseseisvunud Eestis üks esimesi omavalitsusi, kus taastati omavalitsusüksuse staatus. Meie spordiradadel on harjutanud triatleet Kaidi Kivioja, kergejõustiklane Kelly Nevolihhin, maailma tipus võistlev maadleja Epp Mäe. Sumosaalist on saanud tuule tiibadesse Kaido Höövelson ning meil on Vinnis ainus Baruto nimeline maadlussaal! Vinni Spordikompleks on EOK poolt tunnustatud spordirajatis - see on mugav koht sportimiseks, kus kõik on käe-jala juures.