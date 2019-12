Jasikevicius versus Kurtinaitis, kes jääb täna peale?

Seejuures on märkimisväärne, et kuigi Žalgiris on vastaste paremust tunnistanud viimased kaheksa kohtumist järjest, on kõige suurem kaotus vaid üheksapunktiline - Pireuse Olympiakosele jäädi Kreekas alla 74:83.

Moskva oblasti Himki on leedulase Rimas Kurtinaitise juhendamisel keskendunud enim rünnakuefektiivsusele ja Venemaa klubi on Euroliigas visatud punktide poolest teisel kohal - keskmiselt 87,7 silma mängus. Samas on nad meeskond, kellele on kõige rohkem mängus keskmiselt punkte visatud - 88,6.

Kaunase klubi peatreener Šarunas Jasikevicius ütles Žalgirise kodulehele antud intervjuus kaasmaalase juhendatava meeskonna kohta, et tegemist on Euroopa tippu kuuluva satsiga.

«Himki on tippmeeskond rünnakul, ei mingit kahtlust. Kuid kaitses on nad haavatavad. Seetõttu ka nende mängutase kõikuv. Võtame teisipäevasest kaotusest Istanbuli Anadolu Efesile kaasa kõik positiivse, meeskond on valmis võitluseks,» lisas Žalgirise juhendaja.

Žalgiris maitses viimati võidurõõmu, kui 1. novembril alistati Istanbulis Fenerbache 79:76.