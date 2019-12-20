Ülevaade ⟩ Kes on Euroopa jalgpalliliigade paremad väravalööjad?

Euroopa tugevamad jalgpalliliigad lähenevad ühe erandiga (Inglismaa Premier League) kauaoodatud talvepuhkusele. Viskame pilgu peale parematele väravalööjatele.
Inglismaa Premier League’i väravalööjate edetabelit juhib 16 tabamusega Leicester City ründaja Jamie Vardy. Hispaania La Ligas jagavad 12 väravaga liidripositsiooni Barcelona ründaja Lionel Messi ja Madridi Reali ründaja Karim Benzema.
Itaalia Serie A pingerida juhib 17 tabamusega Rooma Lazio väravamasin Ciro Immobile ja Prantsusmaa Ligue 1 edetabelis on esimesel kohal AS Monaco ründaja Wissam Ben Yedder. Suurepärases hoos on aga Saksamaa Bundesliga ründajad: Müncheni Bayerni masin Robert Lewandowski on löönud 19 ja RB Leipzigi staar Timo Werner 18 väravat.
INGLISMAA PREMIER LEAGUE
1. Jamie Vardy (Leicester City) 16
2.-3. Tammy Abraham (Londoni Chelsea) 11
2.-3. Pierre-Emerick Aubameyang (Londoni Arsenal) 11
4. Marcus Rashford (Manchester United) 10
5.-11. Sadio Mane (Liverpool) 9
5.-11. Mohamed Salah (Liverpool) 9
5.-11. Teemu Pukki (Norwich City) 9
5.-11. Sergio Agüero (Manchester City) 9
5.-11. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 9
5.-11. Danny Ings (Southampton) 9
5.-11. Raheem Sterling (Manchester City) 9
HISPAANIA LA LIGA
1.-2. Lionel Messi (Barcelona) 12
1.-2. Karim Benzema (Madridi Real) 12
3. Luis Suarez (Barcelona) 9
4.-7. Loren Moron (Betis) 8
4.-7. Gerard Moreno (Villarreal) 8
4.-7. Lucas Perez (Alaves) 8
4.-7. Angel Roddriguez (Getafe) 8
8.-9. Joselu (Alaves) 7
8.-9. Willian Jose (Sociedad) 7
10.-20. 11 erinevat mängijat 6
ITAALIA SERIE A
1. Ciro Immobile (Rooma Lazio) 17
2.-4. Joao Pedro (Cagliari) 10
2.-4. Cristiano Ronaldo (Torino Juventus) 10
2.-4. Romelu Lukaku (Milano Inter) 10
5. Luis Muriel (Atalanta) 9
6.-8. Francesco Caputo (Sassuolo) 8
6.-8. Domenico Berardi (Sassuolo) 8
6.-8. Lautaro Martinez (Milano Inter) 8
9. Andrea Belotti (Torino) 7
10.-13. Duvan Zapata (Atalanta) 6
10.-13. Joaquin Correa (Rooma Lazio) 6
10.-13. Edin Džeko (AS Roma) 6
10.-13. Arkadiusz Milik (Napoli) 6
SAKSAMAA BUNDESLIGA
1. Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) 19
2. Timo Werner (RB Leipzig) 18
3. Rouwen Hennings (Düsseldorf) 10
4.-5. Jadon Sancho (Dortmundi Borussia) 9
4.-5. Marco Reus (Dortmundi Borussia) 9
6. Sebastian Andersson (Berliini Union) 8
7.-11. Florian Niederlechner (Augsburg) 7
7.-11. Milot Rashica (Bremeni Werder) 7
7.-11. Wout Weghorst (Wolfsburg) 7
7.-11. Goncalo Paciencia (Frankfurdi Eintracht) 7
7.-11. Robin Quaison (Mainz)
PRANTSUSMAA LIGUE 1
1. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) 11
2. Moussa Dembele (Lyoni Olympique) 10
3.-6. Kylian Mbappe (Pariisi Saint-Germain) 9
3.-6. Victor Osimhen (Lille) 9
3.-6. Memphis Depay (Lyoni Olympique) 9
3.-6. Habib Diallo (Metz) 9
7. Mauro Icardi (Pariisi Saint-Germain) 8
8.-10. Denis Bouanga (Saint-Etienne) 7
8.-10. Neymar (Pariisi Saint-Germain) 7
8.-10. M’Baye Niang (Rennes) 7