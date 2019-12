Ülevaade ⟩ Kes on Euroopa jalgpalliliigade paremad väravalööjad?

Itaalia Serie A pingerida juhib 17 tabamusega Rooma Lazio väravamasin Ciro Immobile ja Prantsusmaa Ligue 1 edetabelis on esimesel kohal AS Monaco ründaja Wissam Ben Yedder. Suurepärases hoos on aga Saksamaa Bundesliga ründajad: Müncheni Bayerni masin Robert Lewandowski on löönud 19 ja RB Leipzigi staar Timo Werner 18 väravat.