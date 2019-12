Oliver Solbergi tulevikuplaanid on lahtised

«Monte Carlo rallile minek on põnev,» lausus Solberg WRC-sarja kodulehekülje vahendusel. «Minu eesmärk on sellel rallil kogemusi hankida. Isa on rääkinud, et see on üks raskemaid etappe maailmas – kui ilm on sinu vastu, on see kõige keerulisem ralli,» lisas 2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver.