Ukraina kergejõustiklased jäävad Tokyo olümpiamängudelt eemale?

«Selline risk on täitsa olemas,» rääkis Gotsul dialog.UA vahendusel. «Oleme praktiliselt kogu raha kulutanud sportlaste välislaagritele. Konto seis on null. Hetkel on sportlaste olümpiaettevalmistus sisuliselt peatatud.»

«Ei saa nii, et jätame detsembri ja jaanuari vahele ja alustame taas veebruaris. See on nagu džinn, mille pudelist välja lased, pärast seda enam sinna tagasi ei aja,» rääkis Gotsul.

Ukraina kergejõustikuliidu president saatis riigi kultuuri- ja spordiministeeriumile kirja, milles päris, et miks alaliidu kontole pole riigilt mitte kopikatki laekunud, kuigi tähtajad on ammu möödas. Talle vastasid minister Vladimir Šumilin ja ministeeriumi finantsosakonna juhataja Juri Muzõka. Vastus jahmatas Gotsuni: «Teate, meil on probleemid. Seetõttu peame teatama, et seda raha ei ole, ega tule.»