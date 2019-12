Venemaa sportlased võivad sanktsioonide tõttu kodakondsust vahetada

See on murelikuks teinud Venemaa moodsa viievõistluse alaliidujuhi Vjatšeslav Aminovi, kes kardab, et andekad noored sportlased võivad seetõttu kodakondsust vahetada.

«Nõustun, et need rikkumised ei käi spordi juurde. Patustajad peavadki karistada saama, kuid puhtaid sportlaseid ei tohi sellesse alusetult kaasata,» rääkis Aminov. «Arvan, et see on arusaamatu otsus, just puhaste sportlaste seisukohalt. Meie viievõistlejad pole kordagi dopingut kasutanud.»