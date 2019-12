Šarunas Jasikevicius avaldas Kaunase Žalgirise suurima probleemi. «See on õudusunenägu!»

«Mina vastutan Žalgirises paljude asjade eest. Mina vastutan mängijate valiku ja lepingute sõlmimise eest. Mina usun meisse, kuigi, jah, paljud asjad pole meil õnnestunud. Peame olema kannatlikud, see on ainus lahendus, kuid peame rääkima, kui tulevad ebaõnnestumised,» lausus Jasikevicius.

Žalgirise kaugvisete tabavusprotsent oli mängus Himkiga ainult 23,8. Mõistagi polnud kaugvisetele orienteeritud Žalgirise peatreener sellega rahul. «See on õudusunenägu! Meil on head viskajad, aga nad eksivad. Kui oled vaba, siis pead viskama, aga siis pead viskama vähemalt 40-protsendilise tabavusega. See on meile tänavusel hooajal saatuslikuks saanud,» kommenteeris peatreener.