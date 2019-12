Video ⟩ Toyotaga lumel kihutanud Ogier: olen märganud, et autol on potentsiaali

«Tingimused olid keerulised, sest teel oli värskelt sadanud lumi,» lausus Ogier portaalile Rallit.fi. Prantsusmaa rallisõitja lisas, et kompas testisõidul piire ning lubas sisse ka mõned eksimused, kuid ei midagi hullu. «Me alles õpime autot tundma ja vajame täielikuks usalduseks rohkem kilomeetreid. Kuid olen märganud, et autol on potentsiaali. Hea, et oleme juba sel aastal läbinud palju kilomeetreid.»