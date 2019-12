Kolmekordne Meistrite liiga võitja asub juhendama Inglismaa kõrgliigaklubi

Hooaega halbade tulemustega alustanud Everton andis 5. detsembril hundipassi portugallasele Marco Silvale, keda on paar nädalat asendanud šotlane Duncan Ferguson. Viimastel nädalatel välismeedias olnud spekulatsioonid, et Ancelotti liitub Evertoniga, on nüüd klubi poolt kinnitatud.