NBA: James Harden korraldas vägeva viskekontserti ning aitas Rocketsi võidule

Atlanta Hawksi pallur Trae Young näitas samuti head minekut, kui tema saldoks jäi täna 47 silma, kuus korvisöötu ja kaheksa lauapalli. Siiski polnud see piisav, et aidata koduklubi Brooklyn Netsi vastu võidule. New Yorgi tiim võitis heitluse numbritega 122:112. Netsi suurimaks korvikütiks kerkis 39 punkti põmmutanud Spencer Dinwiddie, Garrett Temple lisas omaltpoolt 25.