Štelmahers vabandas, sest Kalev võinuks kõvemini võidelda

«Tahan kõigi ees tänase tulemuse pärast vabandada. Loomulikult me ei tahtnud, et mäng kulgeks säärasel moel,» alustas Štelmahers.

«Nii suurt publikuhulka oli väga meeldiv näha ning võib-olla see avaldas mängijatele mõju. Pidanuksime paremini mängima, teame, et oleme selleks võimelised. Tahtsin näha suuremat võitlust, me ei saanud oma mängu kuidagi käima.»