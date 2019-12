Ametlik: WRC-sarjas kasutusele tulevatel hübriidautodel on võimalik katsetel lisajõudu kasutada

«Me teeme, mida me suudame. Algselt võtame siiski kasutusele küllaltki lihtsa kontsepti. Esimestel aastatel konrollib FIA ise lisajõu kasutamist. Kolme aasta järel on olmeas võimalus, et meeskonnad hakkavad ise otsustama, millal ja kuidas lisajõudu ära kasutad,» rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler Autospordile.

FIA rallidirektor Yves Matton on veendunud, et uute hübriidautode tulek avab MM-sarja meeskonnale huvitavad uued võimalused, mis aitab sarja juurde tuua vähemalt kaks uut meeskonda. «Varasemalt ei saanud mitmed tootjad meiega ühineda, nende põhimõtted ei lubanud seda, uute reeglitega on see võimalus olemas,» lausus Matton.