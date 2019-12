Noor Soome hokitäht pole preemiat väärt ja pühib hiigelsummadest suu puhtaks

NHLi uustulnuka lepingusse on sisse kirjutatud mitmeid boonuseid. Põhipalk on soomlasel 925 000 dollarit aastas.

Kevadel NHLi drafti teise valikuna Rangersisse siirdunud Kakkol on sõlmitud 3-aastane leping, kus kirjas nii mitmed erinevad boonused kogusummas 2,65 miljonit dollarit.

Käimasolev hooaeg näitab, et noorel soomlasel ei ole põhjust boonustest enam unistadagi.

Kakko on jääl viibinud 32 kohtumises ja kogunud kokku vaevalised 14 resultatiivsuspunkti (6+8). Keskmine punktisaak mängus on 0,44, pluss/miinus -13 (koduklubi ülivõimsalt kõige kehvem näitaja) ja keskmine mänguaeg 15.36.

Selleks, et saada 212 500 dollari suurune preemia visatud väravate eest, peaks Kakko tegema põhiturniiri jooksul vähemalt 20 tabamust, soomlane jätkab 15 värava tempos. Resultatiivseid sööte peaks kokku tulema 40, soomlase tempo on hetkel 19 peal.

Ainos 212 500 dollari A-boonus, millele Kakkol on veel lootust, on keskmine mänguaeg. Selleks peaks ta olema Rangersi kuue enim mänguaega saava ründaja seas. Hetkel on mees kaheksas.