Video ⟩ Meeste mäesuusatamise MK-etapil välditi napilt surmamatsu

Kokkupõrge oleks võinud olla fataalne, sest mäesuusatamises on kiirused finiši eel suured. Imekombel kihutas Zubcic sõidutrajektoorile ette jäänud korraldajatiimi liikmest napimast napimalt mööda.

«Tagantjärele võime olla tänulikud, et me ei oska horvaadi keelt. Tundus, et Zubcic ütles vahetult pärast laskumist olukorra kohta kõik ausalt välja,» sõnas Rootsi SVT-ekspert, endine mäesuusataja Maria Pietilä-Holmner otseülekandes.