«Ainult» kümme väravat löönud Cristiano Ronaldo kiitis Itaalia liiga kaitsjaid

«Ronaldo ütles mulle, et Itaalias on kõige tugevamad kaitsjad. See on kõige tugevama kaitsega liiga. Ta ütles, et on igal pool väravaid löönud, aga Itaalias on see kõige raskem ja kui Ronaldo arvab, et see on keeruline, siis see peab keeruline olema,» avaldas Lukaku jutuajamise sisu.