Kolm rahvusrekordit ujunud Zirk: lõpptulemusega olen väga-väga rahul

«See on tõesti olnud väga huvitav sügisene ja talvine periood. Lõpptulemusega olen väga-väga rahul. Hooaeg läks nii nagu treeneriga plaanisime,» lausus Zirk Eesti rahvusringhäälingule . Ta ujus Las Vegases peaaegu igal distantsil isikliku rekordi.

Zirk lisas, et läheb jaanuaris Lõuna-Aafrikasse treeninglaagrisse. Tokyo olümpiamängude normatiivi asub 20-aastane ujuja jahtima 100 meetri liblik-, 200 m liblik-, 200 m vabalt- ja 400 m vabaldistantsil. «Treeningul ei keskendu ma ühelegi alale eraldi. Natuke võib-olla on mõni ala parem, aga seda on väga raske öelda,» kommenteeris Zirk.