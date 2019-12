Tänak ja Järveoja annetavad EOK preemia vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks

«Meil Martiniga on olnud väga hea aasta. Oleme suutnud täita oma elu unistuse. Väga suur osa on ka kõigil teil, kes te olete meiega rallidel kaasas käinud ja lihtsalt kaasa elanud. Ei ole kahtlust, et Eesti lippe on rallidel olnud kõige rohkem. See näitab, milline spordimaa me oleme,» sõnas Tänak videotervituses.